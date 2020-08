13.08.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Badeunfall

GDE. WALLERSDORF / LKR. DINGOLFING-LANDAU: 21-jähriger Mann beim Schwimmen in Badeweiher ertrunken.



Am Mittwoch, 12.08.2020, gegen 18.15 h, befand sich ein 21-Jähriger mit Freunden beim Schwimmen an einem Badeweiher. Nachdem der 21-Jährige bereits zu dem ca. 100 m entfernten gegenüberliegenden Ufer geschwommen war, wollte dieser wieder zurückschwimmen.

Hierbei ging der 21-Jährige ungefähr in der Mitte des Badeweihers unter und tauchte nicht mehr auf.



Daraufhin verständigten die Freunde die Integrierte Leitstelle Landshut.



Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen nach dem 21-Jährigen durch die Feuerwehr, Wasserwacht und einem Rettungshubschrauber verliefen zunächst negativ.



Gegen 22.55 h wurde der 21-Jährige dann im Rahmen der Suchmaßnahmen durch die Rettungskräfte tot im Badeweiher aufgefunden.



Die Ermittlungen zum Badeunfall hat der Kriminaldauerdienst der KPI Landshut übernommen.





Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410

Veröffentlicht am 12.08.2020, 02.50 h