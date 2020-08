10.08.2020, PP Niederbayern



Junge Frau durch Gewalttat getötet - Haftbefehl erlassen

PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Am Donnerstag, 06.08.2020, wurde eine junge Frau in Plattling getötet, gegen den Tatverdächtigen erging Haftbefehl.

Der 28-jährige Tatverdächtige wurde am Freitag, 07.08.2020, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Deggendorf vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ die Ermittlungsrichterin Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des Mordes. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.



Die am 07.08.2020 durchgeführte Obduktion der Verstorbenen bestätigte, dass sie durch die Messerstiche zu Tode kam. Weitere Einzelheiten zur Obduktion können aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens nicht mitgeteilt werden.



Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und zum Tatablauf, führt die Kriminalpolizei Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf.



