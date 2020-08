09.08.2020, PP Niederbayern



Suizidversuch durch Klettern auf einen Hochspannungsmasten

Landshut. Suizidversuch durch Klettern auf eine Hochspannungsleitung.



Ein 34-jähriger Mann kletterte gegen 16:45 Uhr in Suizidabsicht auf einen Hochspannungsmasten in 15 m Höhe am Bahnhof in Landshut. Gegen 18:30 Uhr konnte der Mann mit einer Drehleiter geborgen werden. Er wurde einer ärztlichen Betreuung übergeben.