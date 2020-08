02.08.2020, PP Niederbayern



Blitzeinschlag während Unwetter

VELDEN. LKRS. LANDSHUT Brand eines Wohnhauses durch Blitzeinschlag.

Am 01.08.2020, gegen 19.30 Uhr, wurde ein Brand im Gemeindebereich Velden mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Wohnhaus bereits in Vollbrand. Der 66-jährige Mann, der dort wohnhaft war, konnte sich selbst aus dem Gebäude retten und wurde nicht verletzt.

Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern ab und musste durch die Feuerwehr und das THW aus Sicherheitsgründen abgerissen werden. Grund für den Brand war vermutlich ein Blitzeinschlag, da zum Zeitpunkt des Brandes eines schweres Gewitter über den Gemeindebereich Velden zog.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000,-- Euro. Die Löscharbeiten dauern noch an.



Weitere Presseauskunft durch die Polizeiinspektion Vilsbiburg





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Franz Wittenzellner, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 02.08.2020 um 01.45 Uhr