01.08.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall mit Motoradfahrer

KEHLHEIM. Motorradfahrer wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt.

Am 01.08.2020 um 16:40 Uhr kam es auf der Kreisstraße 19 „Alte Bundesstraße“ zwischen Kelheim und Unterteuerting zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein Motorradfahrer kam aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Pkw.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und zunächst an der Unfallstelle reanimiert. Er wurde noch an der Unfallstelle für tot erklärt.

Die Staatsanwaltschaft Regensburg wurde über den Vorfall informiert, umfangreiche Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Kreisstraße wurde - und ist zum jetzigen Zeitpunkt noch - gesperrt.

