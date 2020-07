26.07.2020, PP Niederbayern



Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

SCHÖNBERG, Bundesstr. 85, LKRS. FREYUNG-GRAFENAU,



Am Samstag, 25.07.2020 gegen 18.30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 85 im Gemeindebereich Schönberg ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem mit vier Personen besetzten Pkw.



Der 57-jährige Motorradfahrer fuhr von Eppenschlag kommend in Richtung Zehrermühle und kam aus noch unbekannter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve mit seiner Harley Davidson komplett auf die Gegenfahrbahn und kollidierte trotz Vollbremsung noch frontal mit dem ihm entgegenkommenden Pkw.



Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle.

Die 57-jährige Fahrerin des Pkw´s erlitt einen Schock. Alle weiteren Insassen blieben unverletzt.



Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Am Pkw VW dürfte ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro entstanden sein.



Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen und das Motorrad sichergestellt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste ebenfalls abgeschleppt werden.



Mehrere Feuerwehren waren zur Verkehrslenkung und anschließendem Reinigen der Fahrbahn vor Ort. Die Fahrbahn war bis 21.30 Uhr komplett gesperrt.





Medienkontakt: Polizeiinspektion Grafenau, Tel. 08552/9606-0

Veröffentlicht am 26.07.2020 um 04.45 Uhr