22.07.2020, PP Niederbayern



Fahndungswiderruf - Vermisste Fr. Wanninger wohlbehalten aufgefunden

GDE. BOGEN / LKR. STRAUBING-BOGEN: Die seit heute, 22.07.2020, 11.00 h aus einem Pflege- und Seniorenheim abgängige Fr. Wanninger wurde wohlbehalten aufgefunden.





Bei den Suchmaßnahmen nach Fr. Wanninger waren neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeisuchhund eingesetzt.

Nachdem mehrere Hinweise aus der Bevölkerung eingingen, die Vermisste gesehen zu haben, konnte der Aufenthaltsort der Vermissten konkretisiert werden.

Bei der daraufhin durchgeführten Absuche des betreffenden Gebietes durch den Polizeihubschrauber und den Polizeisuchhund konnte die Vermisste um gegen 17.15 h an einem Maisfeld zwischen Oberaltaich und Bogen unverletzt aufgefunden werden.

Die Vermisste wurde vorsorglich in das Krankenhaus Bogen mit dem Rettungsdienst eingeliefert.





Die gezielte Fahndung wird hiermit widerrufen. Wir bedanken uns recht herzlich bei den Medien für die Unterstützung bei der Suche nach der Vermissten und bitten zugleich darum, jegliche personenbezogenen Daten und auch das Lichtbild der Vermissten von den Servern zu nehmen.



Herzlichen Dank auch an die Bevölkerung bei der Fahndung durch übermittelte Zeugenhinweise.





Medienkontakt: PP Niederbayern, Einsatzzentrale EPHK Held, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 22.07.2020, 18.00 h.