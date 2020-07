20.07.2020, PP Niederbayern



BMW 550 i X-Drive entwendet – Fahrzeug mit sog. Keyless-Go-Schließsystem ausgestattet

ESSENBACH/MIRSKOFEN, LKR. LANDSHUT. Einen rund 120.000 Euro teuren BMW entwendeten Unbekannte heute Nacht (20.07.2020) vor einem Anwesen in Mirskofen.

Vermutlich in der Zeit von 03.00 Uhr bis ca. 03.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen vor einem Anwesen in Mirskofen abgestellten schwarzen BMW 550 i X-drive mit Landshuter Kennzeichen, das Fahrzeug war mit sog. „Keyless-Go-Schließsystem“ ausgestattet. Die Landshuter Kripo hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am 20.07.2020, in der Zeit gegen 03.00 Uhr morgens verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Mirskofen, Feldkerscherweg/Weinbergerweg beobachtet?



Sachdienliche Hinweise werden an die Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, erbeten.



Rund um das Thema „Fahrzeugdiebstahl/Keyless Komfortsystem“ bittet das Polizeipräsidium Niederbayern erneut um Beachtung einiger Tipps:

Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab bzw. versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Testen Sie es selbst, nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtüre halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung der Technik keine Chance.

Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei könnte es sich u. U. um professionelle Autodiebe handeln.

Fragen Sie beim Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihr Fahrzeug der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten am Schlüssel die Funktion, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel, die Keyless-Funktion ganz abzuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Möglichkeit es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.

Nutzen Sie nach Möglichkeit funkdichte Hüllen für Keyless-Schlüssel. So können die Diebe das Sendesignal nicht über längere Strecken übertragen

Weitere wertvolle Tipps, wie Sie Ihr Fahrzeug gegen Diebstahl schützen können, finden Sie unter u. a. Link:





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 20.07.2020, 09.12 Uhr