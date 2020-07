17.07.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Unfall auf einer Baustelle

STRAUBING. Auf einer Baustelle in Straubing-Ost kam es am Donnerstag, 16.07.2020, gegen 12.20 Uhr, zu einem schweren Unfall. Ein Arbeiter wurde zwischen einer Maschine und einer Wand eingeklemmt.

Der 33-jährige Mann kam auf der Baustelle zwischen eine fahrbare Bohrmaschine und eine Wand. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen kippte die von dem 33-Jährigen selbst gesteuerte Baumaschine auf schrägem Gelände um und klemmte den Mann ein. Der Arbeiter erlitt dabei schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Krankenhaus erlag er seinen schweren Verletzungen.



Die Kriminalpolizei Straubing hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg die Ermittlungen übernommen, der genaue Unfallhergang ist zur Zeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Von der Kriminalpolizei werden zu den Ermittlungen Sachkundige des Gewerbeaufsichtsamtes und der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft hinzugezogen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Obduktion des Verstorbenen angeordnet.





Veröffentlicht am 17.07.2020, 11.40 Uhr