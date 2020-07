11.07.2020, PP Niederbayern



Falschfahrerunfall mit 5 Leichtverletzten

DEGGENDORF. Am Samstag, den 11.07.2020, gegen 10:15 Uhr, befuhr eine 81jährige Frau aus dem Landkreis Dingolfing-Landau mit ihrem Pkw Hyundai die BAB 3, Fahrtrichtung Österreich, auf Höhe Deggendorf als Falschfahrerin in Richtung Regensburg. Hierbei befuhr sie die eigentliche Überholspur.

Etwa beim Autobahnkreuz Deggendorf, kurz nach Beginn des Verzögerungsstreifens auf die BAB 92 in Fahrtrichtung Landau a. d. Isar, stieß sie mit einem Pkw VW Tiguan mit belgischer Zulassung zusammen, der von einem 42jährigen Rumänen geführt wurde. Im VW Tiguan befanden sich noch seine 42jährige Ehefrau und seine beiden Kinder im Alter von 11 und 5 Jahren. Durch den Zusammenstoß wurde die Falschfahrerin auf die eigentlich rechte Fahrspur geschleudert, wo sie einen Lkw mit rumänischer Zulassung vorne rechts streifte. Anschließend fuhr sie in die Außenschutzplanke, wo sie zum Stehen kam. Die 81jährige Falschfahrerin, der 42jährige Rumäne, seine Ehefrau und die beiden Kinder, wurden glücklicherweise nur leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Deggendorf. Der 40jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die BAB 3 in Fahrtrichtung Österreich für 30 Minuten voll- und für weitere 60 Minuten einspurig gesperrt. Zeitweise staute es sich bis zur Ausfahrt Schwarzach zurück. Da die Falschfahrerin einen verwirrten Eindruck machte, wurde ihr Führerschein nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Von wo die Frau auf die BAB 3 fuhr, muss noch ermittelt werden. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von ca. 23000,00 Euro. Die Feuerwehren Metten und Neuhausen befanden sich ebenfalls im Einsatz.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. Sollten weitere Fahrzeugführer durch die Falschfahrerin gefährdet worden sein, so werden diese gebeten sich mit der APS Kirchroth unter Tel. 09428/94990-0 in Verbindung zu setzen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang tätigen können, werden ebenfalls gebeten sich bei der APS Kirchroth melden.



Veröffentlicht am 11.07.2020, um 19.40 Uhr