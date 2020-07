07.07.2020, PP Niederbayern



Versuchter Raubüberfall auf Waldkirchener Gastwirt – Täterfestnahme

WALDKIRCHEN, LKR. Freyung-Grafenau: Gestern (06.07.2020) am späten Abend nahmen Beamte der Polizeistation Waldkirchen einen 19-Jährigen fest, der im dringenden Tatverdacht steht, am 28.06.2020 den Überfall auf eine Gaststätte in Waldkirchen begangen zu haben.

Den Ermittlern der Kriminalpolizei Passau war es gelungen, von dem zunächst unbekannten Täter, der unter Vorhalt einer Pistole von einem Gastwirt Geld gefordert hatte, aber aufgrund dessen Gegenwehr ohne Beute die Flucht ergriff, Bilder aus den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera in einer Waldkirchener Bank zu sichern. Der Hinweis, dass sich der vermeintliche Täter dort aufgehalten hatte, kam von einem aufmerksamen Zeugen, dem der junge Mann aufgrund der auf den polizeilichen Social-Media-Plattformen veröffentlichten Personenbeschreibung aufgefallen war. Da der 19-Jährige bereits polizeibekannt war, konnte er schnell von den örtlichen Polizeibeamten identifiziert werden. Wo der Gesuchte jedoch aufhältig ist, war nicht bekannt. Im Rahmen einer Streifenfahrt trafen Beamte der Polizeistation Waldkirchen gestern Abend auf den Tatverdächtigen und konnten ihn widerstandslos festnehmen. Wie sich herausstellte, hatte er einen Schlafplatz in einem Anwesen in der Nähe von Waldkirchen. Dort wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau mit Unterstützung von Beamten aus Freyung noch in der Nacht durchsucht, wobei Teile der Täterkleidung sichergestellt wurden. Die benutzte Tatwaffe konnte aber nicht aufgefunden werden.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 19-Jährige heute beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau wegen versuchter räuberischer Erpressung vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Passau.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Christian Grabner, KHK, Tel. 09421/868-1013