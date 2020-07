05.07.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorradfahrer

Bad Birnbach, Lkr. Rottal-Inn

Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall.

Am Sonntag, 05.07.2020, fuhr ein 26-jähriger aus Bad Birnbach gegen 10.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der Gemeindeverbindungsstraße von Anzenkirchen nach Brombach. Nach bisherigem Erkenntnisstand geriet der Motorradfahrer beim Auslauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Als er hier den entgegenkommenden Pkw des 27-Jährigen Unfallgegners aus Wittibreut erkannte, versuchte er abzubremsen und auszuweichen, wodurch er die Kontrolle über das Motorrad verlor und gegen den Pkw stieß. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6500.- €. An der Unfallstelle waren BRK, Kriseninterventionsteam sowie die Feuerwehren Brombach und Anzenkirchen.





