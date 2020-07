03.07.2020, PP Niederbayern



Aufmerksamer Zeuge beobachtet Einbruch – Zwei Täter festgenommen

TETTENWEIS, LKR. PASSAU. Dank des Hinweises eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei gestern (02.07.2020) zwei Ungarn nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Tettenweis festzunehmen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am frühen Vormittag in Tettenweis einen Mann dabei, als er ein Fenster in einem benachbarten Haus mit einem Stein einwarf und sich so Zutritt verschaffte. Kurze Zeit später verließ er das Haus und stieg in einen vor dem Anwesen wartenden Ford mit ungarischem Kennzeichen ein, der sich dann schnell entfernte. Eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Passau konnte aufgrund der genauen Zeugenangaben zum Täterfahrzeug im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen die Täter auf einem Parkplatz an der BAB A3 bei Passau ausfindig machen und festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 41-jährigen bzw. einen 32- jährigen Ungarn. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurde die gestohlene Tatbeute in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages, u.a. ein Mähroboter, eine Spiegelreflexkamera sowie eine Armbanduhr, aufgefunden. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 500 €.



Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Passau. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Passau wurden die Ungarn heute beim Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten verbracht wurden.



In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Sichern Sie Ihr Zuhause und berücksichtigen Sie folgende Punkte:

Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen sie unbedingt Ihre Haustüre ab.

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Wenn sie Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter

Zusätzliche Informationen und Tipps erhalten sie unter folgendem Link:

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Christian Grabner, KHK, Tel. 09421/868-1013