28.06.2020, PP Niederbayern



Versuchte räuberische Erpressung in Restaurant

WALDKIRCHEN. Heute, 28.06.2020, betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 18.15 Uhr mit einer Pistole bewaffnet ein Restaurant in der Jahnstraße in Waldkirchen (Lkr. Freyung-Grafenau) und forderte Geld. Nachdem ihm dies misslang, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht gefasst werden.



Beschreibung des Täters: Männlich, ca. 20 – 25 Jahre, ca. 180 cm groß, schlank. Bekleidet mit einer schwarzen langen Hose und einem Pulli. Der Pulli hatte ein schwarz rotes Symbol auf der Brustseite.



Mögliche Zeugen des Vorfalls oder sonstige Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Passau unter der Rufnummer 0851/9511-0 in Verbindung zu setzen.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Franz Wittenzellner, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 28.06.2020 um 23.00 Uhr