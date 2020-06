26.06.2020, PP Niederbayern



Gefährliche Körperverletzung zwischen mehreren Männern

DINGOLFING, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Donnerstag, 25.06.2020, kam es gegen 09.50 Uhr, vor einem Mehrfamilienhaus zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern.

Zwischen einem 25-jährigen und einem 59-jährigen Mann war es zunächst zu einem verbalen Streit gekommen. Im Verlauf dieses Streites bewaffnete sich der 25-Jährige mit einer Holzlatte und der 59-Jährige mit einem Metallrohr. Eine bisher unbekannte Person nahm dem 25-Jährigen die Holzlatte ab, dieser ergriff daraufhin einen Metallschaber und schlug auf den 59-Jährigen ein. Der 57-jährige Bruder des 59-Jährigen, der sich mit einem Schlagstock bewaffnet hatte, und der 59-Jährige schlugen mit dem Stock und einem Metallrohr auf den 25-Jährigen ein. Umstehende Personen trennten daraufhin die Kontrahenten.



Durch die Auseinandersetzung wurden alle drei Männer verletzt und kamen in Kliniken. Der 57-Jährige wurde nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Der 59-Jährige erlitt eine Verletzung am Kopf, die ebenfalls ambulant behandelt werden musste. Der 25-Jährige wurde stationär aufgenommen.



Die Polizeiinspektion Dingolfing ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Männern, die Hintergründe der Tat und der Tatablauf sind Gegenstand der Ermittlungen.



Veröffentlicht am: 26.06.2020 um: 08:02 Uhr