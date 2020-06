22.06.2020, PP Niederbayern



Autofahrer flüchtet vor Polizei – Polizeibeamter gibt Warnschuss ab

ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Ein 31-jähriger Audifahrer aus Freyung missachtete am Samstag, 20.06.2020, mehrfach die Anhaltezeichen einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Wörth/ a. d. Isar. Mehrere Streifenfahrzeuge versuchten, das Fahrzeug anzuhalten.

Kurz vor 21.00 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar einen 31-jährigen Tschechen aus Freyung auf der Autobahn A 92, Höhe des Parkplatzes „Mettenbacher Moos“ kontrollieren. Die an dem Audi angebrachten Freyunger Kennzeichen sind wenige Tage zuvor im Bereich Waldkirchen gestohlen worden. Nachdem die Streife den Fahrer mittels Anhaltezeichen aufforderte, auf den Parkplatz zu folgen, überholte er den Streifenwagen und setzte seine Fahrt, trotz weiterer Anhalteversuche unbeirrt zunächst weiter in Richtung München fort. Bei seiner Flucht wäre der Audifahrer beinahe auf einen vorausfahrenden unbeteiligten Pkw aufgefahren.



Der 31-Jährige setzte seine Fahrt weiter auf der Bundesstraße B 15 n fort, auf Höhe des Kreisverkehrs Essenbach/Postau befuhr er sogar die Gegenfahrbahn. Auf einem Feldweg, der durch geparkte Fahrzeuge, verengt war, musste der Fahrer kurzzeitig anhalten. Nachdem ein Polizeibeamter aus dem Polizeifahrzeug ausstieg, fuhr der Audifahrer schließlich mit Vollgas auf den Beamten zu. Dieser konnte sich nur noch durch einen Sprung in das Polizeifahrzeug retten. Nachdem der Fahrer erneut versuchte, zu flüchten, gab ein Polizeibeamter einen Warnschuss ab.

Der Fahrer konnte anschließend widerstandslos festgenommen werden. Der 31-Jährige dürfte vermutlich mehrere Gründe für seine waghalsige Flucht gehabt haben. Neben den gestohlenen Kennzeichen war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss.



Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Landshut ermitteln nun gegen den 31-jährigen Tschechen u. a. wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes und Straßenverkehrsgefährdung.



Ermittler bitten um Zeugenhinweise:



Verkehrsteilnehmer, die am Samstag, 20.06.2020, in der Zeit zwischen 20.45 Uhr und 21.00 Uhr auf der BAB A 92, bzw. dem Teilstück der Bundesstraße B 15 n zwischen der A 92 und dem Kreisverkehr Essenbach/Postau unterwegs waren und durch die Fahrweise des Audifahrers gefährdet wurden, bzw. sachdienliche Zeugenhinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 22.06.2020, 11.50 Uhr