16.06.2020, PP Niederbayern



Zwei Kinder tot aufgefunden – Die Ermittlungen zum konkreten Tatablauf dauern an

SCHWARZACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. In der Nacht von Donnerstag, 14.05.2020, auf Freitag 15.05.2020, wurden von der Polizei zwei tote Kinder in einer Wohnung in Schwarzach aufgefunden. Die Ermittlungen zum konkreten Tatablauf dauern an.

Weitere Links

Die Obduktion beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Erlangen ergab, dass die beiden Kinder erstickt wurden. Das Ergebnis der toxikologischen Untersuchung der Rechtsmedizin steht noch aus. Zu weiteren Ermittlungsergebnissen können aufgrund der laufenden Ermittlungen keine Angaben gemacht werden.



Der tatverdächtige Vater befindet sich weiter in Untersuchungshaft.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am 16.06.2020, 11.59 Uhr