15.06.2020, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall

IGGENSBACH - LKRS. DEGGENDORF. Am 15.06.2020, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der ST2126 zwischen Außernzell und Iggensbach auf Höhe Wollmering ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Stand wurde dabei eine Person getötet und eine Person verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 29-jähriger Mazda-Fahrer auf der ST2126 von Iggensbach in Richtung Außernzell. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache vermutlich ins Schleudern und der Pkw geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und erfasste den Mazda-Fahrer seitlich.



Der 29-jährige Mann aus Passau verstarb noch an der Unfallstelle. Der 37-jährige BMW-Fahrer aus Gera wurde dabei ebenfalls verletzt. Auf Grund der Hinzuziehung eines Gutachters musste die Straße gesperrt werden. Bei den Pkws entstand ein Gesamtsachschaden von insgesamt ca. 130000 Euro.



Veröffentlicht am 15.06.2020 um 23.10 Uhr