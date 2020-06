10.06.2020, PP Niederbayern



Sohn verletzt Vater mit einem Messer – Unterbringungsbefehl erlassen

STRAUBING. Am Mittwoch, 10.06.2020, gegen 07.45 Uhr, verletzte ein 40-jähriger seinen Vater mit einem Messer.



Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg erließ am 10.06.2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl wegen des dringenden Tatverdachtes des versuchten Totschlags. Der 40-Jährige wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.



Veröffentlicht am: 10.06.2020, um: 17.15 Uhr