Brand mehrerer Fahrzeuge – Tatverdächtiger ermittelt

MAINBURG, LKR. KEHLHEIM. Am Donnerstag, 21.05.2020, wurden im Ortsteil Oberempfenbach mehrere brennende Fahrzeug festgestellt. Die Polizei Mainburg konnte einen Tatverdächtigen ermitteln.

Am 24.05.20, meldete sich bei der PI Mainburg ein Zeuge der Angaben zu dem Brand machen konnte. Durch die sachdienlichen Hinweise des Zeugen konnte ein 26-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mainburger gestand schließlich, dass er von einem der abgestellten Pkw Kraftstoff entwenden wollte und dazu ein Loch in den Tank bohrte, wodurch es zu einer Verpuffung und schließlich zu dem Brand kam. Der Täter wurde dabei verletzt.



Gegen den jungen Mann wird von der Polizeiinspektion Mainburg nun wegen Fahrlässiger Brandstiftung und Diebstahls ermittelt.



