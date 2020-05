26.05.2020, PP Niederbayern



Brand mit einer Schwerverletzten

Riedenburg, Lkr. Kelheim

Beim Brand in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Hattenhausen wurde am Montagabend eine schwer verletzte Bewohnerin von einem Nachbarn gerettet.

Nachbarn bemerkten am Montag, gg. 18.00 h, starken Rauch aus dem Haus eines Ehepaares. Als sie Hilferufe hörten, holte ein Nachbar seine Atemschutzmaske, rettete die schwer verletzte 49jährige Bewohnerin aus dem Feuer und begann mit der Erstversorgung. Zwischenzeitlich kam auch ihr Ehemann hinzu, der gerade heim gekommen war. Die Frau musste mit schweren Verbrennungen und Rauchgasvergiftung mit dem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen werden. Ihr Zustand ist nach derzeitigem Stand noch lebensbedrohlich.

Der Kriminaldauerdienst aus Landshut übernahm bis in die frühen Morgenstunden die ersten Ermittlungen am Brandort. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden. Die weitere Sachbearbeitung wird das Fachkommissariat der Kripo Landshut unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen übernehmen. Der Schaden am Haus wird vorerst auf etwa 400 000 € geschätzt.



Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Einsatzzentrale, Anton Pritscher, EPHK, 09421-868-1410

Veröffentlicht am 26.05.2020 um 04.45 Uhr