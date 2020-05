22.05.2020, PP Niederbayern



Brand mehrerer Fahrzeuge – Brandursache unklar - Kripo Landshut ermittelt

MAINBURG, LKR. KELHEIM. Am Donnerstag, 21.05.2020 gegen 04.15 Uhr verständigte eine Zeugin die Integrierte Leitstelle (ILS) in Landshut über ein Feuer im Ortsteil Oberempfenbach. Mehrere Fahrzeuge sollen dort in Vollbrand stehen.

Unverzüglich leitete die ILS den Notruf an die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern weiter. Eine Streife der Polizeiinspektion Mainburg fuhr umgehend zum Brandort.



Nach bisherigen Erkenntnissen der hinzugezogenen Kriminalpolizei Landshut wurden vier abgemeldete Pkw, die im Bereich eines Hinterhofes in der Wolnzacher Straße abgestellt waren, Opfer der Flammen.

Der entstandene Sachschaden durch den Brand beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die ersten Ermittlungen wurden zunächst durch Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kripo Landshut getätigt. Mittlerweile hat das dortige Fachkommissariat die weitere Bearbeitung insbesondere hinsichtlich der Brandursache übernommen. Aktuell gehen die Ermittlungen in alle Richtungen.



Die Kripo Landshut bittet unter Tel. 0871/9252-0 um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20./21.05.2020) im Bereich der Wolnzacher Straße in Mainburg, Ortsteil Oberempfenbach, verdächtige Wahrnehmungen gemacht?



Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Presse-Team, Michael Emmer, PHK, 09421-868-1020

Veröffentlicht am 22.05.2020 um 11.50 Uhr