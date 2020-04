16.04.2020, PP Niederbayern



Polizeieinsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Landshut - Nachtrag

LANDSHUT. Am 16.04.2020, kam es gegen 12.40 Uhr, zu einem Polizeieinsatz in der Asylbewerberunterkunft in der Niedermayerstraße. Der Polizeieinsatz wurde zwischenzeitlich beendet.

Weitere Links

Das Gesundheitsamt Landshut hat eine Verlängerung der Quarantänemaßnahme in der Unterkunft angeordnet. Wegen entsprechender Meldungen versammelten sich bis zu 50 Personen vor den Gebäuden.



Durch die Einsatzkräfte der Polizei wurden vor Ort Gespräche mit Vertretern der Asylbewerber aufgenommen, die zu einer Beruhigung der Situation führten. Vertreter der Regierung von Niederbayern waren mit den Asylbewerbern in Kontakt, um ihnen die weiteren Maßnahmen zu erläutern.



Zu Straftaten kam es in diesem Zusammenhang nicht. Die Polizeiinspektion Landshut wurde bei dem Einsatz von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressestelle, PHK Johann Lankes, Tel. 09421/868-1012

Veröffentlicht am: 16.04.2020 um: 15:59 Uhr