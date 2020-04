15.04.2020, PP Niederbayern



Brand eines Nebengebäudes einer ehemaligen Mühle

GDE. BRUCKBERG / LKR. LANDSHUT: Beim Brand eines Nebengebäudes einer ehemaligen Mühle entstand hoher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand





Am Mittwoch, 15.04.20202, gegen 03.00 h, brach aus bislang unbekannter Ursache in einem ca. 23 m x 8 m großen Nebengebäude aus Holz einer ehemaligen Mühle, in dem sich u. a. eine technische Anlage befand, ein Brand aus.

Durch den Brand wurde das Nebengebäude völlig zerstört, der dabei entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde bei dem Brand niemand.



Zur Brandursache können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden, die Ermittlungen hierzu hat der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Landshut übernommen.



Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Hauptgebäude verhindert werden.





Medienkontakt: PP Niederbayern/Einsatzzentale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 15.04.2020, 05.30 h.