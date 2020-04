06.04.2020, PP Niederbayern



Pkw in Tiefgarage ausgebrannt – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

NEUSTADT/DONAU (LKRS. KELHEIM). Am Sonntagabend meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhaus in der Löwengrube in Neustadt a.d. Donau einen Brand in der Tiefgarage unter dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 20:30 Uhr am Sonntag stand ein Pkw Fiat Doblo, der bereits seit über einer Woche unbewegt in der dortigen Tiefgarage stand, aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Der Pkw ist total ausgebrannt und auch an der Tiefgarage entstanden Brandschäden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000€. Aufgrund derzeitiger Erkenntnisse geht die Kriminalpolizei aller Wahrscheinlichkeit nach von Brandstiftung aus und bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer verdächtige Personen zum Tatzeitraum in der Nähe des Brandorts gesehen hat oder sonstige Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten sich unter 0871/9252-0 bei der Kripo Landshut zu melden.





Veröffentlicht am 06.04.2020, 10:40 Uhr