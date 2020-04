02.04.2020, PP Niederbayern



Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 20 – 3 Verletzte

STRAUBING. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B 20 wurden am Abend des Mittwoch (01.04.2020) drei Menschen verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 19.30 h war ein Schwertransport mit Überbreite und Überlänge auf der B 20 in Richtung Landau/Isar unterwegs. Der 64 Tonnen schwere Lkw, der eine Turbine geladen hatte, wurde von einem Streifenfahrzeug der Straubinger Polizei begleitet. Kurz nach der Donaubrücke machten die vorausfahrenden Beamten den ankommenden Gegenverkehr mittels Blaulicht auf die Verkehrssituation aufmerksam und mehrere Lkw sowie Pkw hielten an, um dem überbreiten Sonderfahrzeug im Gegenverkehr das gefahrlose Passieren zu ermöglichen.



Am Stauende kam ein 33-jähriger Pkw-Fahrer an, überholte noch den letzten ausrollenden Pkw und bemerkte dann den Streifenwagen mit Blaulicht und den Schwertransport. Beim Ausweichen nach rechts prallte der Fahrer zunächst in einen Pkw und dann gegen einen haltenden Sattelzug. Beim Aufprall wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Die beiden Insassen des anderen Pkw erlitten leichte Verletzungen.



Die B 20 musste zur Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden dürfte bei rund 40.000 Euro liegen. Die zuständige Staatsanwaltschaft schickte einen Gutachter vor Ort, der verunfallte Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Bundesstraße 20 war ab 00.30 h wieder frei befahrbar.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Klaus Pickel, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 02.04.2020 um 03.45 Uhr