Verkehrsunfall - Allein beteiligt gegen Hauswand

LANDAU/ISAR / LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es in der Hauptstraße in Landau an der Isar zu einem folgeschweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 81-jähriger Mann aus Landau an der Isar mit seinem Pkw Mercedes die Hochstraße in Richtung Sebastianiplatz. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann allein beteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Hausmauer.



Der 81-jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von ca. 50.000 Euro.



