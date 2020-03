26.03.2020, PP Niederbayern



Drogenkurier festgenommen – Lkw-Fahrer konsumiert

HENGERSBERG (LKRS. DEGGENDORF). Ein Hinweis eines anderen Kraftfahrers brachte die Polizei auf die Spur eines möglichen Drogenkuriers. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf ermittelt wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am späten Dienstagabend wurde die Polizei gerufen, da ein Lkw-Fahrer am Parkplatz Rossrückholz bei Hengersberg Drogen konsumieren solle. Tatsächlich stellten die Beamten einen 32-jährigen Mann aus Bosnien fest, der deutlich unter Drogeneinfluss stand. Bei der Durchsuchung seines Führerhauses fanden die Beamten mehrere Pakete mit weißlicher Substanz. Es stellte sich heraus, dass es sich um ca. 5 kg Amfetamin handelt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Gegen den 32-jährigen wurde mittlerweile Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt Landshut.





Veröffentlicht am 26.03.2020, 14:23 Uhr