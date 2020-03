18.03.2020, PP Niederbayern



Polizei warnt vor Corona-Betrügern; Kriminelle nutzen Krise schamlos aus

NIEDERBAYERN. In benachbarten Verbänden und Bundesländern mehren sich Fälle von Betrügen im Zusammenhang mit der derzeitigen Corona-Krise. Bislang kam es in Niederbayern wohl noch nicht zu derartigen Fällen, jedoch ist durchaus zu erwarten, dass die Betrugswelle auch Niederbayern erreichen wird.

Es ist kaum vorstellbar, aber Betrüger nutzen offenbar den Medienhype und die Angst der Bevölkerung schamlos aus, um betrügerisch an Geld zu kommen. Es kursieren bereits Spam-Mails, die angeschriebene Bürger auf einen Fake-Shop weiterleiten, wo sie vermeintlich Hygiene- und Schutzartikel bestellen können. Nach erfolgter Bezahlung der zumeist verlockend billigen Waren, erfolgt jedoch keine Lieferung und die Geschädigten bleiben auf ihren Kosten sitzen. Des Weiteren haben Betrüger die bekannte Form des Enkeltrickbetrugs wohl derart modifiziert, dass sie nun vortäuschen, infizierte Enkel oder Neffen lägen in einem Krankenhaus und bräuchten nun dringend Geld. Es sind durchaus weitere Betrugsformen denkbar, die in dieselbe Richtung gehen. Es ist bloß eine Frage der Zeit, bis auch niederbayerische Bürger von derartigen Betrugsdelikten betroffen sind. Daher bittet die Polizei, im Bekanntenkreis über diese neuartigen Maschen aufzuklären und gefährdete Personen entsprechend zu sensibilisieren.

Nutzen Sie keine unseriösen Links zu vermeintlichen Online-Shops, die derzeit benötigte Hygieneartikel zu besonders günstigen Preisen anbieten. Nutzen Sie stattdessen Ihnen bekannten Plattformen oder kaufen Sie regional in einem Geschäft ein.

Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Details über familiäre oder finanzielle Angelegenheiten sollen nicht mit unbekannten Anrufern geteilt werden.

Hilfsbedürftige Menschen sollen sich nach Möglichkeit nur von ihnen bekannten Personen oder Institutionen unterstützen lassen.

Überprüfen Sie verdächtige E-Mails auf Authentizität und kontaktieren Sie im Zweifelsfall ihre örtliche Polizei.

Es werden keine unangekündigten Corona-Tests oder Hausdesinfektionen an der Haustüre durchgeführt. Lassen Sie keine fremden Personen in ihr Haus!

Nutzen Sie Informationsangebote im Internet, um ständig auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Auf der Homepage des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit erhalten Sie allgemeine News zur Corona-Krise. Bei polizei-beratung.de können Sie sich über aktuelle Kriminalitätsphänomene informieren.

Veröffentlicht am 18.03.2020, 11:15 Uhr