08.03.2020, PP Niederbayern



UPDATE 1 - Nach tödlichem Streit wird Tatverdächtiger festgenommen

BAD GÖGGING (LANDKREIS KELHEIM). Wie bereits berichtet kam es am Samstagvormittag (07.03.2020) zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem das Opfer tödlich verletzt wurde.

Der 23-jährige mutmaßliche Täter wurde am Sonntag (08.03.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht vorgeführt.

Dabei wurde Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.





Veröffentlicht am 08.03.2020 um 17.30 Uhr