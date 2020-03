07.03.2020, PP Niederbayern



Nach tödlichem Streit wird Tatverdächtiger festgenommen

BAD GÖGGING (LKRS. KELHEIM). Am heutigen Samstag kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern infolge dessen das Opfer tödlich verletzt wurde.

Mehrere Anrufer meldeten über Notruf, dass eine schwer verletzte Person auf einem Bürgersteig vor einem Lokal aufgefunden wurde. Das Opfer, ein 49-jähriger Mann, blutete stark und verstarb noch am Tatort. In unmittelbarer Nähe konnte ein Messer aufgefunden und sichergestellt werden. Kurze Zeit nach dem Vorfall wurde ein Tatverdächtiger festgenommen. Der 23-jährige Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Die Staatsanwaltschaft Regensburg und die Kriminalpolizei Landshut haben die Ermittlungen aufgenommen. Zu den Einzelheiten der Tat und den Hintergründen können gegenwärtig keine Angaben gemacht werden.



Veröffentlicht am 07.03.2020, um 16.35 Uhr