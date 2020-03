02.03.2020, PP Niederbayern



Körperverletzung durch mehrere Beteiligte mit Tritten zum Kopf – Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchtem Totschlag

LANDSHUT. Am späten Samstagabend kam es in der Landshuter Innenstadt in der Nähe der Podewilsstraße zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 27-jährigen Landshuters. Im Rahmen der Sachbearbeitung leistete einer der festgenommenen Täter erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Einsatzkräfte.

Ein Zeuge meldete am Samstag gegen 22:50 Uhr, dass eine am Boden liegende Person von mehreren Angreifern mit Schlägen und Tritten traktiert werde. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen 27-jährigen Ukrainer, der gerade dabei war, sein blutverschmiertes Gesicht in der Isar zu waschen. Der Mann zeigte sich wenig kooperativ und wollte keine konkreten Angaben zur Herkunft seiner Verletzungen machen. Auch eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Augenscheinlich erlitt der Mann schwere Gesichtsverletzungen. Laut Zeugenaussagen setzten ihm drei Täter mit Schlägen und Tritten zu, unter anderem zum Kopf. Alle drei Tatverdächtigen konnten im Umfeld des Tatorts festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgericht Landshut erließ gegen einen 28-jährigen Polen und gegen einen 38-jährigen Polen Untersuchungshaftbefehl. Der dritte Tatverdächtige, ein 31-jähriger Deutscher wurde zwischenzeitlich wieder entlassen. Der Ermittlungsrichter sah hier keine ausreichende Tatbeteiligung. Alle Beteiligten wohnen derzeit in Landshut.



Der 38-jährige Pole leistete später während der Blutentnahme noch erheblichen Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt dabei leichte Verletzungen, war aber weiterhin dienstfähig.



Medienkontakt: Maximilian Bohms, POK, Tel. 09421/868-1013