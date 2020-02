29.02.2020, PP Niederbayern



Brand eines Wohnhausanbaus auf einen landwirtschaftlichem Anwesen

GDE. MAIMBURG / LKR. KELHEIM.

Beim Brand eines Anbaus an einem leerstehenden Wohnhaus entstand hoher Sachschaden.







Am Samstag, 29.02.2020, gegen 04.00 h, geriet aus bislang unbekannter Ursache auf einem derzeit unbewohnten landwirtschaftlichen Anwesen ein ca. 10 m x 5 m großer gemauerter Anbau eines Wohnhauses in Brand.

Hierbei brannte der Anbau bis auf die Grundmauern nieder, das leerstehende Wohnhaus wurde bei dem Brand nicht weiter beschädigt.



Verletzt wurde bei dem Brand niemand, der bei dem Brand entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 100.000 Euro.



Zur genauen Brandursache können bislang noch keine konkreten Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Landshut übernommen.







Medienkontakt: PP Niederbayern/Einsatzzentale, EPHK Held, Tel. 09421/868-1410.

Veröffentlicht am 29.02.2020, 10.05 h.