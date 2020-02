23.02.2020, PP Niederbayern



70-Jähriger bedroht 67-Jährige - größerer Polizeieinsatz.

GDE. ALTFRAUNHOFEN / LKR. LANDSHUT.

Ein Streit zwischen einem 70-Jährigen und dessen 67-jährigen Ex-Lebensgefährtin führt zu größeren Polizeieinsatz.





Am Sonntag, 23.02.2020, gegen 13.30 h, verständigte eine 67-jährige Frau über Notruf die Einsatzzentrale des PP Niederbayern, da sie von ihrem ehemaligen Lebensgefährten, welcher mit der 67-Jährigen noch im gleichen Haus wohnt, körperlich angegangen und auch bedroht wurde.

Da bekannt war, dass der 70-Jährige legal im Besitz von mehreren Schusswaffen ist und aufgrund der psychischen Ausnahmesituation des 70-Jährigen eine weitergehende Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden Spezialkräfte aus München und speziell geschulte Beamte aus Landshut angefordert.



Während der polizeilichen Maßnahmen konnte der 70-Jährige gegen 16.20 h, widerstandslos festgenommen werden. Weder der 70-Jährige noch Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt.



Die bei der Durchsuchung des Hauses aufgefunden Schusswaffen des 70-Jährigen wurden sichergestellt, teilweise hatte diese für manche Schusswaffe nicht die erforderliche Erlaubnis.



Der 70-Jährige wurde aufgrund seiner psychischen Verfassung in ein Krankenhaus eingeliefert.





Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall werden von der PI Vilsbiburg geführt.







Veröffentlicht am 23.02.20202, 19.00 h.