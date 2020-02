22.02.2020, PP Niederbayern



Verkehrsunfall mit einer toten Person

BAD BIRNBACH, LKR. ROTTAL-INN. Am heutigen Samstagabend (22.02.2020) ereignete sich auf der B 388, Höhe Lengham, ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Frau getötet und eine weitere Frau mittelschwer verletzt wurde.

Gegen 18.00 Uhr befuhr eine 70-jährige aus dem Landkreis Rottal-Inn, mit ihrem Pkw Mini zunächst die Kreisstraße aus Lengham kommend und wollte die B 388 geradeaus überqueren.

Hierbei übersah sie einen von links kommenden, in Richtung Pfarrkirchen fahrenden und vorfahrtberechtigten Opel einer 25-jährigen Eggenfeldenerin.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden alleinbesetzten Fahrzeuge, bei welchem die 70-jährige tödlich verletzt wurde.

Die 25-jährige Pkw-Fahrerin erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Die beiden Fahrzeuge wurden total beschädigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Die B 388 wurde halbseitig gesperrt. Die Unfallstelle wurde durch die örtlichen Feuerwehren abgesichert.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von ca. 25.000 Euro.



