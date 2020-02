12.02.2020, PP Niederbayern



Pkw mit „Keyless-Go“-System entwendet – Kripo Landshut bittet um Hinweise

ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Vergangene Nacht (11.02./ 12.02.20) wurde ein Pkw mit sog. Keyless-Go-Ausstattung aus einem Carport entwendet. Die Kripo Landshut führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Heute früh gegen 07:45 Uhr wurde der Diebstahl eines schwarzen BMW, Typ 550d xdrive, mitgeteilt. Offensichtlich im Zeitraum von gestern ca. 22:30 Uhr bis heute früh entwendeten ein oder mehrere bislang Unbekannte das Fahrzeug mit dem Teilkennzeichen „LA-CY XXX“ aus dem Carport. Das Fahrzeug im Wert von rund 80.000,- Euro ist mit einem sog. Keyless-Go-System ausgestattet.



Die Kripo Landshut führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort des Fahrzeugs geben bzw. wer konnte im genannten Zeitraum, im Bereich der Feldahornstraße in Essenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten? Sachdienliche Hinweise an die Kripo Landshut unter der Telefon-Nummer 0871/ 92520.



