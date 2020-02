11.02.2020, PP Niederbayern



Schlägerei zwischen zwei Personengruppen

LANDSHUT. Am Freitag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, dabei wurden nach jetzigem Stand der Ermittlungen drei Personen leicht verletzt.

Am Freitag (07.02.2020), gegen 21.40 Uhr, wurde durch Anwohner mitgeteilt, dass in der Papiererstraße eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Gange sei. Durch die Polizei konnten insgesamt 11 männliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten sich die Männer verabredet, um eine Meinungsverschiedenheit zu klären. Bei den Beteiligten konnte eine Schreckschusspistole, ein Hammer und eine Metallstange sichergestellt werden. Durch die Auseinandersetzung wurden drei Personen leicht verletzt, außerdem wurde ein geparkter Pkw leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Die Kriminalpolizei Landshut hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Landshut vorerst die weiteren Ermittlungen übernommen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Markus Fink, PHK, Tel. 09421/868-1015