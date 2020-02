03.02.2020, PP Niederbayern



Unangemeldete Demo von Landwirten vor dem Zentrallager der Firma EDEKA

In der Nacht auf Montag (03.02.2020) kam es in der Zeit von, 00:00 Uhr bis 02:35 Uhr, zu einer unangemeldeten Demonstration von ca. 50 Landwirten vor dem Zentrallager der Firma EDEKA in der Schlesischen Straße. Nachdem durch die Protestaktion die Ein- und Abfahrtstore der Firmenzufahrt für einige Zeit nicht mehr passierbar waren, wurde den Versammlungsteilnehmern ein anderer Versammlungsort in unmittelbarer Nähe zugewiesen. Daraufhin verzichteten die Landwirte auf weitere Protestaktionen und verließen die Örtlichkeit.

Die Kripo Straubing ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wegen möglicher Verstöße gegen das Versammlungsgesetz.



