Die Sicherheitswacht – Zivilcourage leben

Deggendorf/Niederbayern. Zu einem Fortbildungstag trafen sich die Angehörigen der Sicherheitswacht auf Einladung des Polizeipräsidiums Niederbayern am vergangenen Samstag, 25.01.2020, in der Bundespolizeiabteilung in Deggendorf. Am Vormittag wurde der Begriff Zivilcourage erörtert und mit lebhaften Beispielen dargestellt. Nachmittags stand der Dialog im Mittelpunkt. Ein großes Thema war zudem die Sicherheit in ihrer gefühlten und tatsächlichen Form.

Der Tag war aufgeteilt in zwei Bereiche. Vormittags stand der Begriff Zivilcourage im Mittelpunkt. Von vier Präventionsbeamten wurden insgesamt 55 Frauen und Männer Wissenswertes in diesem Zusammenhang vermittelt und dann auch an praktischen „Beispielen“ durchgespielt. So wurde ein Szenario in einem öffentlichen Bus nachgestellt, in dem ein Mann eine junge Frau bedrängte. Die Sicherheitswachtangehörigen lösten diese Situation auf verschiedenste Arten und im Anschluss diskutierte die Gruppe die Lösungen. Am Ende stand das Resümee,

egal was man tut, Hauptsache man macht was.

Genau dieses Szenario erlebten Mitarbeiter der Sicherheitswacht in Dingolfing, als es um einen Streit wegen eines Sitzplatzes in einem Bus ging.



Nach einem gemeinsamen Mittagessen fand nachmittags ein Austausch mit den Ansprechpartnern des Polizeipräsidiums Niederbayern statt. Zu aller Erst bedankten sich die Beamten bei den Anwesenden für Ihr außergewöhnliches Engagement. Bedeutende „Fälle“ aus dem vergangen Jahr wurden dargelegt und einige Sicherheitswachtangehörige schilderten Ihre Erfahrungen auf Streife. Neben manchen schwierigen Situationen konnten wir feststellen, dass der Spaß an den Streifengängen überwiegt. Es wurde die ein oder andere schöne Anekdote zum Besten gegeben. Ausgiebig wurde das Thema subjektive Sicherheit diskutiert. Gemeinsam wurde erarbeitet, wie man die statistisch positive Sicherheitslage transportieren kann. Am Ende waren sich alle einig, dass der Kontakt zwischen Sicherheitswacht, Polizei und Bevölkerung, der vertrauensvolle Umgang miteinander, aufrechterhalten werden muss.



Besonders erfreulich ist, dass im Jahr 2019 19 Frauen und Männer neu bei der niederbayerischen Sicherheitswacht aufgenommen wurden. Weiterhin ist man bestrebt neue Mitglieder zu gewinnen und weitere Kommunen mit einer Sicherheitswacht auszustatten.

