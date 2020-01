28.01.2020, PP Niederbayern



19 witterungsbedingte Einsätze im Bereich des PP Niederbayern

NIEDERBAYERN. Im Bereich des Polizeipräsidiums Niederbayern kam es heute (28.01.2020) in der Zeit von 12.00 bis 17.00 Uhr zu insgesamt 19 witterungsbedingten Einsätzen durch Sturm und

Schneeglätte, wobei nur jeweils keine oder geringe Sachschäden entstanden.



Überwiegend fielen Bäume, Bauzäune oder andere Gegenstände auf die Fahrbahn. In Vilshofen stürzte der Maibaum um und kam neben der Bundesstraße 8 zum Liegen.



Es ereigneten sich im genannten Zeitraum vier witterungsbedingte Verkehrsunfälle mit vermutlich drei leicht verletzten Personen, hierbei entstand nur geringfügiger Sachschaden.

Die Bahnstrecke von Plattling in Richtung Passau ist derzeit noch wegen eines in die Gleise hängenden Baumes beeinträchtigt bzw. komplett gesperrt.



Veröffentlicht: 28.01.2020, 17.35 Uhr