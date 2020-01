28.01.2020, PP Niederbayern



Zivile Fahnder der Verkehrspolizei Deggendorf stellen bei Kontrolle auf der A3 Kokain sicher – Haftbefehl erlassen



Quelle Polizei, sichergestelltes Kokain

DEGGENDORF. Am Montag (27.01.2020) kontrollierten Fahnder der Verkehrspolizei Deggendorf auf der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Österreich einen Pkw mit deutscher Zulassung. Im Fahrzeug konnten sie Rauschgift und ein griffbereites Messer auffinden. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Rauschgift in geringer Menge und ein Schlagring sichergestellt. Die Kripo Deggendorf führt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die weiteren Ermittlungen.

Gestern, gegen 08.45 Uhr, hielten zivile Fahnder der Verkehrspolizei Deggendorf einen Pkw mit einem 35-jährigen Fahrer an. Bei der Kontrolle konnten die Beamten neben rund 50 Gramm Kokain auch ein griffbereites Messer und ein Pfefferspray auffinden. Außerdem wurde festgestellt, dass dem 35-Jährigen im letzten Jahr die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachbearbeitung an die Kriminalpolizei Deggendorf übergeben, die in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Deggendorf die weiteren Ermittlungen führt. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung im Landkreis Passau wurde noch ein Schlagring, eine geringe Menge weiteres Rauschgift und Rauschgiftutensilien aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige muss sich jetzt unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz verantworten.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf wurde der Tatverdächtige heute der Ermittlungsrichterin am zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Diese erließ gegen den 35-Jährigen einen Haftbefehl. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.





Medien-Kontakt: Pol.-Präs. Ndby., Pressesprecher, Markus Fink, PHK, 09421-868-1015

Veröffentlicht am 28.01.2020, 15:20 Uhr