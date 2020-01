28.01.2020, PP Niederbayern



Raubüberfall auf 28-Jährigen – Kripo Landshut sucht dringend Zeugen

FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Ein 28-jähriger Mann wurde am Montag, 27.01.2019, kurz vor 21.00 Uhr, von drei bislang unbekannten Männern überfallen und dabei durch einen Stich mit einem noch unbekannten Gegenstand in den Oberkörper schwer verletzt.

Zunächst forderten die drei Unbekannten von dem 28-Jährigen die Herausgabe seiner Armbanduhr sowie Bargeld. Als der Mann dies jedoch verweigerte und sich von dem Trio abwandte um weiter zu gehen, verspürte er einen Stich in den Oberkörper. Der 28-Jährige konnte sich noch selbst in Richtung Friedhofstraße/Marienplatz begeben, wo er auf zwei Passanten traf, die im Hilfe leisteten. Die Männer konnten unerkannt flüchten. Eine großangelegte Fahndung nach den Dreien verlief ergebnislos.



Der 28-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik eingeliefert.



Die Tatverdächtigen sprachen gebrochen Deutsch, hatten vermutlich dunkle Hautfarbe, lockige Haare, bekleidet waren die drei mit Kapuzenpullis.



Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen zu dem Überfall und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Überfall im Bereich des Marienplatzes bzw. Frantoplatzes verdächtigte Personen oder den Überfall beobachtet haben und hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Im Zusammenhang mit dem Überfall wird die Polizei voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages (28.01.2020) Anwohnerbefragungen, insbesondere im Bereich Friedhofsgasse/Marienplatz/Frantoplatz, durchführen.



Veröffentlicht: 28.01.20, 12:45 Uhr