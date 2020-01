04.01.2020, PP Niederbayern



Brand in Feuerwehrhaus – mögliche Brandstiftung

BOGEN, DEGERNBACH, LKR. STRAUBING-BOGEN. Sachschaden von mindestens 25.000 Euro ist bei einem Brand im Gerätehaus der örtlichen Feuerwehr am Freitagabend (03.01.2020) entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Ein zufällig am Feuerwehrhaus vorbei kommender Feuerwehrmann hatte gegen 21.30 Uhr ein offenes Tor und eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Mit einem weiteren verständigten Kameraden konnte er den Brand schnell unter Kontrolle bringen und so noch größeren Schaden verhindern. Trotzdem war fast die komplette persönliche Ausrüstung der Wehrmänner zerstört und das Gebäude verrußt worden. Das Fahrzeug konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Aufgrund der vorgefundenen Situation am Brandort kann von der Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung momentan nicht ausgeschlossen werden.



Die Ermittlungen zur Aufklärung des Falles hat die Kriminalpolizei Straubing übernommen. Wer in der betreffenden Zeit verdächtige Personen an der Brandörtlichkeit oder sonstige Feststellungen gemacht hat, möchte sich bitte unter der Telefonnummer 09421/868-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Gerald Raab, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 04.01.2020, um 04.20 Uhr.