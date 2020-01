03.01.2020, PP Niederbayern



UPDATE – Wohnhausbrand in Landshut – ein Toter und zwei Verletzte

LANDSHUT. Wie bereits mit Eil-Info am 02.01.2020 berichtet, brach kurz nach 22 h am Donnerstag in einem Einfamilienhaus in der Zugspitzstraße ein Feuer aus.

Bei dem Feuer kam ein bettlägeriger, 91-jähriger Mann ums Leben, er wurde von Feuerwehreinsatzkräften bei sofortigen Absuchen in einem Zimmer aufgefunden. Seine 88-jährige Ehefrau konnte sich aus dem brennenden Haus retten und musste aufgrund erlittener Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Leicht verletzt wurde ein 42-jähriger Mann aus einer nahe gelegenen Straße, der noch Rettungsversuche unternommen hatte.



Trotz Großeinsatzes aller umliegenden Feuerwehren konnte nicht verhindert werden, dass das Gebäude zum Totalschaden wurde. Der Sachschaden dürfte bei ca. 400.000 – 500.000 Euro liegen. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Landshuter Kriminalpolizei ist am Brandort im Einsatz.





Veröffentlicht am 03.01.2020 um 01.40 Uhr