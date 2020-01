01.01.2020, PP Niederbayern



Gallowayrind bei Zusammenstoss mit Pkw getötet

TANN, LKRS. ROTTAL-INN.

Aufgrund des Silvesterlärms verwirrtes Rind prallte mit einem Pkw zusammen und verendete.

Am 31.12.2019 gg. 23.30 Uhr befuhr eine 43-Jährige mit ihrem Pkw die Staatsstraße St2112 von Tann Richtung B20. Kurz nach Tann begegnete ihr auf der Straße ein schwarzes Galloway Rind, welchem sie nicht mehr ausweichen konnte und es kam zum Zusammenstoß. Dabei erlag das Tier vor Ort seinen Verletzungen. Am Renault entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 16.000,-€.

Durch den Aufprall zwischen Tier und Pkw wurde die Lenkerin leicht verletzt.



Das getötete Rind war zuvor von einem Hof in der Nähe, mit 3 weiteren Gleichgesinnten aus gut gesicherten Umzäunungen getürmt. Vermutlich hatten die Silvesterkracher die Tiere derart aufgeschreckt, dass sie aus dem, mit Strom gesicherten Bereich ausgebüchst sind.



Die abgängigen Tiere konnten trotz Absuche der Feuerwehr Tann und Polizeistreife nicht aufgefunden werden. Ein Hubschraubereinsatz war wegen der Wetterbedingungen nicht möglich. Hoffentlich können die restlichen Tiere bald wieder unversehrt aufgefunden werden.



