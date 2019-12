26.12.2019, PP Niederbayern



Nachtrag zum Pressebericht vom 26.12.2019 – Schlussmeldung

Fürstenzell/Lkr. Passau, A3

Entgegen der Erstmeldung ereignete sich der Verkehrsunfall auf der A3 im Gemeindebereich Fürstenzell.

Entgegen der Erstmeldung ereignete sich der Verkehrsunfall auf der A3 im Gemeindebereich Fürstenzell. Die Ausleitung an der AS Passau-Süd wurde zwischenzeitlich aufgehoben, der Verkehr fließt wieder. Sämtliche unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt und erst nach Inaugenscheinnahme des Gutachters wieder freigegeben.

Der Dank der VPI Passau ergeht insbesondere an die Feuerwehren der Stadt Passau und Neukirchen a.Inn, die Autobahnmeisterei Passau und die eingesetzten Rettungskräfte.



Etwaige Zeugen zu dem Verkehrsunfall werden gebeten, sich bei der VPI Passau, unter Tel. 0851/9511-521 zu melden.





Medienkontakt: Verkehrspolizeiinspektion Passau, PHK C. Köpp, Tel.: 0851/9511-521.

veröffentlicht am 26.12.2019 um 12.30 Uhr