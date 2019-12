23.12.2019, PP Niederbayern



Einbruch in Bekleidungsgeschäft – Zeugenaufruf der Kripo Landshut

NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Ein Bekleidungsgeschäft im Gewerbepark wurde vermutlich in der Zeit von von Samstagabend auf heute (21.12.2019/23.12.2019) Ziel von Einbrechern. Die Täter hatten es offensichtlich auf einen Tresor abgesehen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst über die Eingangstüre, von der sie kurzerhand die Glasscheibe ausgebaut haben, Zugang zu dem Bekleidungsgeschäft im Gewerbepark. Anschließend hebelten sie eine Bürotüre auf und rissen einen am Boden verankerte Tresor heraus. Die Täter konnten unerkannt samt Tresor mit einem niedrigen vierstelligen Geldbetrag entkommen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.



Wer hat in der zwischen Samstagabend (21.12.2019) auf Montag (23.12.2019) im Bereich des Gewerbeparks verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder verdächte Geräusche wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jede andere Polizeidienststelle.



Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher Günther Tomaschko, KHK, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 23.12.2019, 10:54 Uhr