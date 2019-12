19.12.2019, PP Niederbayern



Nach Diebstahl eines Pick-Up – Streife der Passauer Verkehrspolizei nimmt zwei weitere Tatverdächtige fest

DEGGENDORF, PASSAU. Am Dienstag, 17.12.2019, konnten drei Autodiebe von einer Polizeistreife nach einer großangelegten Fahndung wenig später festgenommen werden.

Die drei Männer aus Osteuropa stehen im Verdacht, am vergangenen Dienstag (17.12.2019) kurz nach Mitternacht vom Gelände eines Deggendorfer Autohauses einen Nissan Pick-Up entwendet zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf erging gegen das Trio zwischenzeitlich Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls. Sie befinden sich nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Deggendorf seit Mittwoch (18.12.2019) in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.



Den Ermittlern der Deggendorfer ist nun gelungen, noch zwei weitere Tatverdächtige, einen 50- sowie einen 35-jährigen Osteuropäer, zu ermitteln. Die beiden Männer sind am Dienstag, 17.12.2019, kurz vor halb neun Uhr morgens von einer Streife der Passauer Verkehrspolizeiinspektion in einem Opel mit polnischer Zulassung in der Rastanlage Donautal-West kontrolliert worden. Die Passauer Beamten nahmen Kontakt mit den Ermittlern der Deggendorfer Kripo auf, da nicht auszuschließen war, dass die beiden Männer u. U. im Tatzusammenhang mit dem Diebstahl in Deggendorf standen.



Die weiteren Ermittlungen durch die Kripo Deggendorf erhärteten den Tatverdacht gegen die Beiden, sodass die Staatsanwaltschaft Deggendorf ebenfalls Haftbefehl gegen die beiden Männer, ebenfalls wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls, beantragte. Sie wurden gestern (18.12.2019) nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgericht in verschiedenen Justizvollzugsanstalten eingeliefert.



Veröffentlicht: 19.12.2019, 12.13 Uhr