07.12.2019, PP Niederbayern



Tödlicher Verkehrsunfall - 45-jähriger Radfahrer verstorben

GDE. ERGOLDING / LKR. LANDSHUT: 45-jähriger Radfahrer erlitt bei Sturz mit Fahrrad tödliche Kopfverletzungen.



Am 06.12.2019 befuhr ein 45-Jähriger aus Landshut gegen 13:40 Uhr die Landshuter Straße in Ergolding mit seinem Fahrrad.

Aus ungeklärten Gründen stürzte der Radfahrer und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Einen Helm trug der Geschädigte nicht.

Der Mann wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er letztendlich reanimiert werden musste. Schließlich verstarb er später im Krankenhaus.



Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter angefordert. Vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf eine Fremdbeteiligung bei dem Unfall.

Die Ursache für den Sturz konnte bislang nicht geklärt werden.

Über die Durchführung einer Obduktion zur möglichen Klärung der Unfallursache wird noch entschieden.



Sollten Personen weitere sachdienliche Angaben zu dem Unfall machen können wird gebeten, sich bei der PI Landshut unter 0871/9252-0 zu melden.





Medienkontakt: Polizeiinspektion Landshut, POK Weiß, Tel.-Nr. 0871/9252-3500

Veröffentlicht am 07.12.19, 10.45 h