Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3

DEGGENDORF, A 3, FR Passau, zw. AK Deggendorf und AS Hengersberg – Lkw fuhr auf Sattelzug auf – Eine Person verstorben.

Heute Vormittag (02.12.2019) gegen 10.15 Uhr ereignete sich auf der A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Deggendorf und der Anschlussstelle Hengersberg ein schwerer Verkehrsunfall.

Bedingt durch eine Wanderbaustelle staute sich in Fahrtrichtung Passau der Verkehr kurzzeitig. So hielt auch ein österreichischer Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen mit eingeschalteter Warnblinkanlage verkehrsbedingt an.



Der Fahrer eines nachfolgenden 7,5-Tonner-Lkws aus dem Landkreis Deggendorf erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit großer Wucht auf das Heck des Anhängers hinten auf. Das Führerhaus des auffahrenden Lkws wurde dadurch massiv beschädigt und der Fahrer eingeklemmt. Der Notarzt konnte leider nur noch den Tod feststellen. Bedingt durch den Unfall musste die Autobahn in Richtung Passau komplett gesperrt werden, der Verkehr wurde am Autobahnkreuz abgeleitet.



Dadurch kam es sowohl auf der Autobahn als auch auf den Ausweichstrecken zu Stauungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur genauen Klärung des Unfallherganges ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Es wird versucht, die Unfallstelle schnellstmöglich wieder frei zu bekommen. Es wird nachberichtet.



Veröffentlicht: 02.12.2019, 13:02 Uhr